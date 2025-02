Leggioggi.it - Rottamazione 2025 per chi è decaduto dal piano agevolato. Il nuovo emendamento

Leggi su Leggioggi.it

Tramontata la5 delle cartelle esattoriali fino al 2023, con l’al Milleproroghe ormai stralciato in commissione al Senato, sarebbe pronta a debuttare una riapertura dei termini a chi aveva già aderito allaquater e ne è. Sarebbe questa la riformulazione del testo emendativo al decreto in discussione al Senato. Troppo costoso sarebbe stato introdurre undi definizione agevolata per i debiti dal 2000 al 2023: circa 5 miliardi di euro. Cifra che non ha messo d’accordo la maggioranza, attualmente concentrata sul taglio delle aliquote Irpef. Non si tratta più quindi di una nuova definizione agevolata, ma solo di una riammissione dei contribuenti decaduti dal quartoagevolativo, per non aver pagato le rate in essere o averle pagate in ritardo.