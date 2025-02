Sport.quotidiano.net - Rossi, i ricordi e il saluto. Pepito day, l’ultima gara : "Firenze una seconda casa. Vi meritate la Champions»

È stata la città che lo ha visto rinascere, dopo i due infortuni al crociato che hanno messo a rischio la sua carriera, ed è il posto dove ha scelto di dire basta con il calcio giocato. In attesa, magari, di iniziare un nuovo capitolo nel mondo del pallone in un’altra veste. Giuseppeha sceltoancora una volta come il suo posto nel mondo e sabato 22 marzo, allo stadio Franchi, terrà una vera e propria festa che sa tanto di arrivederci. Tra super ex campioni che saranno, assieme a, le guest star dell’evento (saranno presenti Batistuta, Toni, Frey e Cassano ma anche un mito come Alex Ferguson, suo primo allenatore allo United) e tanto intrattenimento per i più piccoli. "è una, qui sento il calore della gente. Ecco perché era scontato che facessi qui ilday" ha raccontato l’ex attaccante viola nel corso di una conferenza che si è tenuta a Palazzo Strozzi Sacrati, alla presenza del Governatore Giani e di un "fratello" di campo come Borja Valero: "Dedico tutto questo a mio padre, che mi ha aiutato fin da piccolo e che è stato il mio compagno di viaggio" ha spiegato, che poi ha avuto modo di commentare anche l’attualità viola.