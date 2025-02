Internews24.com - Rose Villain racconta: «Io nata in una famiglia di interisti sfegatati, ricordo quando con Ronaldo il fenomeno…»

di RedazioneLa nota cantante, in gara al Festival di Sanremo, svela da dove nasce la sua fede e il suo tifo per l’InterIntervenuta nel corso della puntata speciale realizzata da Viva el Futbol dall’Urban Vision loves Rolling Stone Village di Sanremo,ha parlato così in compagnia di Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola. La cantante in gara al Festival di quest’anno hato da dove nasce il suo tifo per i colori dell’Inter. Nei giorni scorsi avevano fatto discutere le sue parole in merito alla scelta fatta tra la possibilità di vincere Sanremo con i nerazzurri in Serie B.PERCHÉ INTERISTA? – «Sonoin unamolto grande di. Era il mio modo fin da piccola di essere parte della, andare allo stadio coi cugini, andavo con loro».