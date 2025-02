Anticipazionitv.it - Rose Villain: chi è suo marito e perchè è famosissimo

e Sixpm sono legati dall’amore e dalla passione per la musica. Sposati dal 2022, hanno costruito una solida collaborazione artistica. Il produttore ha lavorato con grandi nomi della musica italiana, ma il suo legame più forte è con la moglie. Insieme hanno scritto Click Boom!, la canzone di Sanremo 2024 che esplora il lato tossico delle relazioni. Il loro rapporto è intenso, tra supporto reciproco e continue sfide in studio.e Sixpm: un amore nato a New YorkIl legame trae Sixpm è iniziato a New York e da allora non si sono più separati. Nella vita privata sono Rosa Luini e Andrea Ferrara, mentre nel lavoro formano un duo artistico affiatato. La loro relazione si è consolidata nel tempo, portandoli a sposarsi nel 2022 con una cerimonia a Brooklyn. Nonostante il loro riserbo, a volte condividono momenti della loro vita sui social o in occasione di eventi pubblici.