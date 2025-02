Ilrestodelcarlino.it - Romizi: "Col Notaresco dobbiamo vincere"

Tornerà a guidare con la fascia di capitano al braccio la squadra domenica contro ildopo aver sofferto in tribuna a Senigallia. Parliamo di Marcoche sa benissimo dell’importanza del match: "giocarla per, loro hanno motivazioni e andranno ad impostare una gara sporca ma noi vogliamo i tre punti. Veniamo da gare in cui gli episodi sono stati decisivi ma sappiamo che domenica è una gara che vale assolutamente doppio e forse anche di più. Con mister Brini abbiamo ritrovato entusiasmo e con l’arrivo dei nuovi dirigenti c’è molta più chiarezza, dopo un paio di mesi vissuti nell’incertezza quando si percepivano che non tutti la pensavano allo stesso modo. Loro sono molto spesso al campo e alla gara, sentiamo la vicinanza. E’ importante per noi". Peranche un ruolo che è cambiato in campo con Brini: "Gioco più avanti, andando in sostegno a Elio De Silvestro, riconoscendo spazi e tempi di inserimento.