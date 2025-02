Ilrestodelcarlino.it - ’Romagna Autentica’ alla fiera del turismo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Valle del Rubicone è una delle otto vte che raccontano la Romagna. Grande soddisfazione per i comuni che ne fanno parte: Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo, Gambettola, Longiano, Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo. Cesenatico fa parte dell’Unione dei Comuni del Rubicone e Mare, ma non della Valle del Rubicone, mentre Montiano è con la Valle del Savio. Il tutto è accaduto a Milano dove la promozione del territorio romagnolo si rafforza con il lancio del progetto di marketing territoriale "Romagna Autentica". L’iniziativa, che coinvolge 25 Comuni e otto vte, mira a far emergere l’identità profonda dell’entroterra attraverso esperienze uniche, tradizioni autentiche e un’ospitalità calorosa. A rappresentare l’Unione Rubicone e Mareconferenza stampa di presentazione del progetto, svoltasideldi Milano, è stata la presidente Tania Bocchini, che ha ribadito l’importanza di un’iniziativa capace di valorizzare la vera anima della Romagna.