Sololaroma.it - Roma, Svilar allontana il mercato: Ghisolfi tratta il rinnovo

Archiviata la vittoria per 1-0 con il Venezia, lasi prepara a tornare in campo. I giallorossi hanno dimostrato di sapersi rialzare dopo una cocente delusione e devono ora dare continuità ai risultati, anche in campo internazionale. Il focus si sposta ora sul’Europa League, un impegno da onorare al massimo. L’obiettivo è quello di strappare il pass per gli ottavi di finale, tramite playoff. I capitolini stanno finendo di preparare la prossima gara con il Porto, in programma oggi 13 febbraio alle 21:00 allo stadio Do Dragao. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico.Dietro le quinte, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per confermare lo scheletro della squadra, quella base solida sul quale fondare presente e futuro. Claudio Ranieri è ben consapevole che la crescita del club passi da alcuni elementi, fra cui il portiere.