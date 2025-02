Romadailynews.it - Roma: smantellata rete di spaccio Castelli romani, 4 spacciatori arrestati a Lariano

I carabinieri della Compagnia di Velletri, nell’ambito di uno specifico servizio straordinario di controllo del territorio volto a contrastare il fenomeno dellodi sostanze stupefacenti nell’area deini, con particolar riguardo al comune di, nella mattinata dello scorso 5 febbraio, hanno eseguito quattro perquisizioni domiciliari nelle aree urbane maggiormente interessate dal citato fenomeno. Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 400 grammi di hashish, circa 240 grammi di cocaina, 4 grammi di marjuana, 2.950 euro in contanti e materiale per il confezionamento dello stupefacente in dosi. L’attivita’ si e’ conclusa con l’arresto di 4 cittadini italiani, di eta’ compresa tra i 25 ed i 39 anni. Due sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Velletri e altri due presso i propri domicili, in regime di arresti domiciliari.