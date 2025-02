Romadailynews.it - Roma: segregata per anni in cantina da compagno-padrone, salvata 38enne

Viveva dachiusa a chiave in unaadibita a camera da letto,dal suo, un napoletano di 45, che la costringeva ad una vita di soprusi e vessazioni.La donna ha riacquistato la liberta’ grazie alla segnalazione di una cittadina alla Polizia, dopo che aveva visto ilaggredirla in strada. E‘ accaduto qualche pomeriggio fa, quando il suo aguzzino, deciso a farle prendere una boccata d’aria, l’ha portata a fare una passeggiata per le vie del quartiere. Qualcosa, pero’, ha inclinato i suoi buoni propositi, perche’ all’improvviso – per una parola fuori posto – l’uomo ha iniziato ad aggredirla prima verbalmente e poi fisicamente.Ad assistere alla scena una residente della zona che e’ immediatamente intervenuta in soccorso della vittima provando a fermare l’uomo mentre la trascinava per i capelli per ricondurla nella