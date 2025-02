Sololaroma.it - Roma Primavera, Falsini per ripartire: appuntamento con la Sampdoria

Leggi su Sololaroma.it

Dopo cinque risultati utili consecutivi conditi da ben quattro vittorie, di cui tre consecutive, è arrivato uno stop per la, che nell’ultima giornata di campionato ha così perso la vetta della classifica. A sottrarre il primo posto alla formazione diè stata la Fiorentina, che si è imposta per 1-0 nello scontro diretto nonostante una prestazione decisamente positiva che ha lasciato soddisfatto il tecnico giallorosso.Dimenticarsi il risultato e concentrarsi sulla qualità del gioco offerto deve essere il diktat tra i giovani capitolini, che hanno dimostrato di poter giocare un ruolo importante da qui al termine del campionato. Per rialzare immediatamente la testa il prossimoè fissato per sabato 15 febbraio, alle ore 15, contro la, in una sfida da vincere per ritrovare entusiasmo.