Romadailynews.it - Roma: la villa confiscata a Fregene diventa simbolo di speranza e inclusione sociale

Il Comune di Fiumicino ha stabilito un nuovo indirizzo d’uso, con finalita’ socio-culturali e istituzionali, per il complesso immobiliare confiscato alla criminalita’, ubicato in via Noli 1 a, in provincia di. Lo comunica in una nota il Comune di Fiumicino.L’immobile e’ composto da unadi 466 metri quadri su due piani e un fabbricato di 113 metri quadri, disposti su un’area di 4646 metri quadri – prosegue la nota -. Scelta che ha trovato assenso da parte del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale Beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, la quale ha deliberato la destinazione dell’immobile al Comune di Fiumicino. Nelle prossime settimane e’ prevista la consegna delle chiavi e successivamente si terra’ una cerimonia inaugurale per celebrare e condividere con i cittadini questo importante traguardo.