Ilgiornaleditalia.it - Roma, la professoressa Alessandra Zauri morta per malore improvviso mentre giocava a tennis, aveva 30 anni

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Portata in ospedale è deceduta dopo qualche ora e per lei non c'è stato nulla da fare. Qualche giorno faduramente attaccato i "no-vax", scrivendo sul suo profilo Facebook: "Vaccinatevi merde" La giovaneper una 30. Abilitat