Roma | individuata organizzazione di abusivismo finanziario connesso a rilascio garanzie fideiussorie

Da questa mattina i finanzieri del Nucleo speciale di polizia valutaria stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari e reali emessa dal Tribunale disu richiesta della procura della Repubblica di. In particolare sono in corso di esecuzione, nelle province di, Milano, Firenze, Rimini, Ferrara, Pesaro-Urbino, Rovigo, Bari, Brindisi, L’Aquila, Ancona e Verona, 3 misure cautelari personali in carcere e 5 ai domiciliari, sequestri preventivi per circa 10 milioni di euro, nonche’ decreti di perquisizione domiciliare ed informatica nei confronti di 15 persone fisiche e 5 giuridiche.Le indagini, relative al fenomeno criminale dell’aldida parte di soggetti incapaci di assicurare l’effettiva copertura degli impegni assunti, hanno disvelato delle condotte illecite poste in essere da soggetti che, anche avvalendosi di professionisti e di un vasto reticolo di societa’ dislocate anche all’estero, ha immesso sul mercato, nel triennio 2020-2023, 109, di cui 84 rilasciate abusivamente, in quanto emesse da soggetti non abilitati e 25 false, con cui sono stati garantiti appalti pubblici e contratti privati per circa 305 milioni di euro con conseguente incasso di premi per circa 10 milioni di euro.