Roma, incidente sulla Salaria, auto si ribalta: gravissime due ragazze ventenni

Diverse unità della Polizia Locale sono accorse per effettuare i rilievi di unverificatosiCirconvallazione, all’altezza di via Nomentana, in direzione San Giovanni, intorno alle 4:30 del mattino. All’interno di un’Audi capovolta si trovavano due giovani donne di 23 e 24 anni, che sono state trasportate in codice rosso rispettivamente all’ospedale San Giovanni e al Policlinico Umberto I.Sul luogo dell’sono presenti le pattuglie della Polizia Locale del II Gruppo Sapienza, supportate da agenti dei gruppi limitrofi, impegnati nella gestione della viabilità e nella chiusura della strada. Quest’ultima si è resa necessaria anche per consentire la rimozione dei numerosi detriti presenticarreggiata. Dai primi accertamenti non sembrano esserci altri veicoli coinvolti, ma le indagini per determinare l’esatta dinamica dell’sono ancora in corso.