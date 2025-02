Romadailynews.it - Roma: controlli nelle periferie, 17 spacciatori arrestati e sequestrati oltre 3 chili di droga

I Carabinieri del Comando Provinciale di, d’intesa con la Procura della Repubblica di, hanno eseguito una serie difinalizzati a contrastare il traffico delle sostanze stupefacentidella Capitale. Il bilancio delle attivita’ ha portato all’arresto di 17 persone, gravemente indiziate di produzione e traffico di sostanze stupefacenti,al sequestro di circa 3 kg di, tra cocaina, crack, hashish e marijuana, e 9.300 euro in contanti. In 10 casi, i Carabinieri hanno rinvenuto la sostanza stupefacente occultata a bordo di autovetture, spesso a noleggio.In particolare, i Carabinieri della StazioneGianicolense hanno arrestato un 36enne e una 33enne, entrambi cittadinini noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso di1 kg di cocaina, 500 grammi di hashish e 260 grammi di marijuana.