Roma | controlli nel quartiere Tor Sapienza due persone arrestate e una denunciata

Per l’intera giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia diMontesacro unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nelTore zone limitrofe, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalita’ diffusa nelle aree urbane di periferia, nonche’ tesi ad innalzare i livelli della sicurezza reale e percepita dai cittadini, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dei, i Carabinieri hanno arrestato unno di 43 anni, gia’ noto, che e’ stato fermato a bordo di un’autovettura, in possesso di 0,5 grammi di cocaina, 3 di crack e 340 euro in contanti, ritenuti provento di attivita’ illecita.