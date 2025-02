Romadailynews.it - Roma: controlli anti prostituzione a Villa Gordiani, fermate 10 persone, 4 denunce

Continua l’impegno della Polizia locale diCapitale nel contrastare fenomeni di degrado, comportamenti illeciti ed in contrasto alle regole sul pubblico decoro.mirati sono scattati all’interno del parco di, zona peraltro oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti per episodi dimaschile. Durante l’intervento di ieri, i caschi bianchi hanno identificato 10, tutte di sesso maschile e di eta’ compresa tra i 30 e i 70 anni.Quattro di loro sono state denunciate per atti osceni aggravati in luogo pubblico frequentato da minori, in violazione dell’art. 527 del Codice Penale. L’operazione si inserisce in un piu’ ampio piano diin atto da parte della Polizia locale per garre non solo il rispetto delle norme sul decoro urbano, ma anche per consentire a famiglie e bambini di frequentare in sicurezza parchi e spazi pubblici presenti sul territorio.