Roma, auto si ribalta sulla Circonvallazione Salaria: gravi due ragazze

Un grave incidente stradale si è verificato questa notte a, intorno alle 4:30,, nei pressi di via Nomentana, in direzione San Giovanni. Un’Audi si èta per cause ancora in fase di accertamento.A bordo del veicolo viaggiavano duedi 23 e 24 anni, entrambe trasportate in codice rosso: una all’ospedale San Giovanni, l’altra al Policlinico Umberto I.Al momento, la tangenziale è chiusa in direzione San Giovanni per consentire i rilievi della polizia locale del II Gruppo Sapienza e la rimozione dei detriti dall’asfalto.Secondo le prime verifiche, non risultano altri veicoli coinvolti. Gli agenti, con il supporto di unità dei gruppi limitrofi, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona.