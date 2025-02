Rompipallone.it - Roma, arriva la doccia gelata: doveva essere il grande colpo

Ultimo aggiornamento 13 Febbraio 2025 20:11 di redazioneI giallorossi provano a programmare il futuro ma con scarsi risultati, uno degli obiettivi del club capitolino è sfumato.I giallorossi provano a programmare il futuro, questa stagione sembra giàconclusa sul nascere e la recente scelta di richiamare Ranieri è servita per fare da tappabuchi. L’allenatore dopo questa ennesima esperienza in giallorosso avrà un ruolo nelle dirigenza del club capitolino. Il mister dellaproverà -ovviamente- a fare del suo meglio per regalare delle gioie nel finali di stagione ai suoi tifosi.La dirigenza dei Friedkin cercava già di guardare al futuro per un nuovo direttore sportivo ed un nuovo allenatore. La scelta per il direttore sportivo era ricaduta su Giovanni Sartori, attuale ds del Bologna.