Romadailynews.it - Roma: amici in difficolta’ erano vittime di usura ed estorsione, marito e moglie arrestati

Conoscenti e ainle prede prescelte dalla coppiana,che e’ stata arrestata, con l’accusa died, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.A mettere fine ai loro affari sono state le indagini degli investigatori di Fidene-Serpentara, cheintervenuti a seguito della segnalazione di una sparatoria all’interno di un palazzo di via Val Melaina, avvenuta il 25 giugno scorso.Nell’occasione, i poliziotti avevano trovato all’interno del palazzo cinque bossoli, di cui uno inesploso. Durante la notte, sempre nella stessa via, era scattata la segnalazione per un incendio doloso di un’autovettura, risultata poi essere di proprieta’ della.In quel frangente, gli investigatori, ritenendo che i due eventi non fossero casuali ma collegati, avevano avviato un’indagine nei confronti della donna e di suo, 43enne gia’ noto alle forze dell’ordine.