Sololaroma.it - Roma all’esame Porto, i precedenti non sorridono: gli scontri più celebri

Il tempo scorre veloce e per lasta arrivando il momento di tornare in campo. Già, perché in una stagione come questa non c’è un attimo di tregua per fermarsi. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la vittoria per 1-0 con il Venezia, che sa tanto di rilancio e che deve essere un trampolino per il prossimo futuro. L’obiettivo è quello di ritrovare continuità anche al di fuori dell’Italia, in quello scenario internazionale che è sempre stato tanto caro alla famiglia Friedkin. Il traguardo degli ottavi di finale ma, per raggiungerlo, servirà passare dai playoff, da quella fase preliminare che presenta però un’insidia.Sul cammino dei capitolini si infrangerà il, con la gara d’andata che andrà in scena oggi 13 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Do Dragao. Un avversario ostico da affrontare, un cliente che conosce bene le serate internazionali.