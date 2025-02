Ilgiorno.it - Rkomi fa “inceppare” Malgioglio a Sanremo 2025: perché si chiama così

, 13 febbraio– Milanese, trent’anni tondi tondi, al suo secondo Festival di: è, il cantante milanese in gara con il brano “Il ritmo delle cose”. Per l’artista di Milano, come detto, è un ritorno: nel 2022 aveva portato sul palco dell’Ariston “Insuperabile”. Questa volta il cantante ha scelto un brano dal ritmo elettro pop che affronta un tema di grande attualità: la solitudine digitale. Festivalnella foto75mo Festival della Canzone Italiana - Seconda Serata Teatro Ariston -(IM) 12-02-foto Roberto Garavaglia/agenzia Aldo Liverani sas Di cosa parla “Il ritmo delle cose” Nel brano si sottolinea la distanza tra l'uomo e la tecnologia, e come il progresso stia rendendo sempre più isolato l'essere umano. "Il testo è nato in modo giocoso.