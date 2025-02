Screenworld.it - Rivoluzione per i fumetti Marvel, arriva un nuovo formato (ma non piacerà a tutti)

Leggi su Screenworld.it

Sulla scia della nuova proposta editoriale che Panini Comics ha adottato all’inizio del 2024 con i volumi DC, ancheaderisce all’iniziativa deiintascabile ed economico lanciandoMasterseries. La storia che inauguererà questo progetto sarà Spider-Man: Tornando a Casa 1 acquistabile sul sito Panini Comics, in fumetteria o in edicola al costo di 9,90 euro.Un’ottima soluzione che cerca di combattere i sempre più costanti aumenti di prezzi che stanno colpendo questo mercato portando una decrescita non indifferente di lettori e acquirenti diin Italia. I volumi saranno brossurati con undi 15×23 cm. Purtroppo nonsi dicono soddisfatti di questa novità.Copertina diMasterseries – Amazing Spider-Man Tornando a casa 1, fonte: Panini ComicsPrendendo come esempio i già collaudati DC Pocket, sui social tanti lettori hanno lamentato non pochi i difetti che vengono a galla.