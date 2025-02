Sport.quotidiano.net - Rivalità storica, passione e scontri. Pistoiese-Prato, il derby è servito

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quella contro ilnon può essere una partita come le altre per la. Il confronto coi lanieri è sempre stato contraddistinto da una, che nel corso degli anni ha dato vita a tante battaglie all’interno del rettangolo verde e, a distanza, tra le due tifoserie. Domenica, alle ore 14:30, le due compagini si sfideranno al Melani per un match che vale molto più dei semplici tre punti in classifica, che farebbero però comodissimo ad entrambe le squadre. Laha assolutamente bisogno di tornare al successo dopo tre giornate senza vittoria, mentre ilvuole dare continuità al risultato positivo ottenuto contro il Piacenza. Un incrocio, quello tra arancioni e biancazzurri, che si annuncia elettrico anche sugli spalti, con un importante numero di tifosi pratesi che arriverà a Pistoia per sostenere Remedi e compagni.