Rissa a Carnevale. Dal testimone tanti ’non ricordo’

Una sfilza di "non ricordo" ha caratterizzato la testimonianza di un ragazzo nell’ambito del processo in corso davanti al tribunale di Ascoli per laavvenuta il 13 febbraio 2018 ad Ascoli, in pieno. Anche la precedente udienza era stata condizionata dalla contraddittorietà delle testimonianze. Imputate sono 12 persone, tra ascolani e santegidiesi, per la megache avvenne a Porta Cappuccina, nei pressi del bar Vecchio Borgo in via Berardo Tucci. Nel dibattimento tutti e 12 i soggetti sono contestualmente imputati e parte civile. Nel corso dell’ultima udienza è stato sentito un ragazzo presente all’antefatto, un’aggressione di alcuni ascolani ai santegidiesi. Il ragazzo ha detto di ricordare che la vittima fu picchiata, sbattuta a terra, presa a schiaffi in Piazza del Popolo, ma non ha saputo indicare chi fossero i responsabili del pestaggio.