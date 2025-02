Ilrestodelcarlino.it - Risate e impegno sociale. Ecco "Bentornato Varietà"

Domenica alle 17.30 La Strana Compagnia - El Duende metterà in scena al teatro della Filarmonica "" di Lucia De Luca, in favore dell’associazione Cure palliative "Gigi Ghirotti" di Macerata. "Ci piace – dice De Luca – legare per il terzo anno consecutivo il nostro lavoro teatrale a questa associazione e alle cause che sosteniamo. Credo nell’aspetto emotivo edi ciò che realizzo. Quest’anno abbiamo deciso di realizzare uno spettacolo allegro; si tratta di scenette per omaggiare i comici del passato. Mi fa piacere ricordare l’intervento sul palco di sei bambini del laboratorio teatrale di El Duende che faranno da collante fra i vari sketches". L’associazione Cure palliative ‘Gigi Ghirotti’ in questo modo desidera fornire visibilità ai propri progetti. "Siamo finalmente tornati all’Hospice di Macerata – spiega Paola Formentini, coordinatrice dei volontari e attrice de La Strana Compagnia-El Duende – dopo una pausa forzata a causa del Covid.