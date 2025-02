Ilgiornale.it - "Ringrazio tutte le forze dell'ordine". La lezione di Carlo Conti dal palco di Sanremo

Leggi su Ilgiornale.it

Il direttore artistico di2025 ha interrotto per qualche istante la gara sul'Ariston per omaggiare polizia e carabinieri "che in molti casi perdono anche la vita per noi"