Rinchiusa a chiave in cantina per anni dal compagno salvata dalla vicina | così lo ha fatto arrestare

Perera rimasta prigioniera in unatrasformata in una sorta di cella, chiusa adal suo, un 45enne napoletano, che la sottoponeva a continue violenze e umiliazioni. La donna, polacca di 38, è riuscita a tornare libera grazie alla segnalazione di una, che ha assistito a una brutale aggressione avvenuta per strada, alla periferia Sud-Est di Roma.La violenza per stradaL’episodio si è verificato qualche giorno fa, quando l’uomo ha deciso di far uscire la compagna per una breve passeggiata. Tuttavia, è bastato un semplice commento fuori posto per scatenare la sua rabbia: in un impeto di furia, ha iniziato a picchiarla. Una residente del quartiere, testimone della scena, è subito intervenuta per difendere la vittima e cercare di fermare l’aggressore, che stava trascinandola per i capelli nel tentativo di riportarla nel seminterrato.