Rimini tragedia per un incendio in uno stabile | coniugi uccisi dal fumo sul pianerottolo

Una coppia diha perso la vita ieri sera (12 febbraio) in un terribilescatenatosi in un palazzo di edilizia popolare ain via Giuliano.La coppia diè morta intossicata dalche si è sviluppato nel loro palazzo dopo l’scoppiato al pian terreno delloAcer.Le vittime sono F. A. di 55 anni, e sua moglie A. E. 42enne.Lae la fuga disperataLasi è consumata poco dopo le 19 di ieri, mercoledì, quando le fiamme sono divampate improvvisamente al piano terra della palazzina di tre piani, causando un intenso e tossiconero che ha invaso tutto lo. Ed è stato proprio ila uccidere i dueche abitavano al secondo piano.Una prima ricostruzioneSecondo quanto si apprende, le due vittime avrebbero tentato una disperata fuga quando si sono accorte dell’al piano di sotto ma, sarebbero state investite in pieno dalappena aperta la porta di ingresso di casa.