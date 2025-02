Sport.quotidiano.net - Rimini, l’urlo di gioia di Malagrida: "Siamo a un passo dall’obiettivo"

Cioffi l’ha sbloccata,l’ha congelata e Langella l’ha chiusa in gloria. Così, per ilsi è materializzata la finale di Coppa Italia, quella che si giocherà in doppio confronto il 26 marzo e il 9 aprile contro la Giana Erminio che ieri sera ha battuto il Caldiero a domicilio (2-3) dopo il pari dell’andata. Il Trapani al ’Neri’ non ha avuto scampo. Mai. E quella contro i siciliani è stata la partita della riscossa per i giovani esterni biancorossi. Perché per Cioffi equesta non è stata sin qui una stagione semplice. Prima gli infortuni che ne hanno condizionato il cammino, poi quel cambio di modulo che evidentemente ha imposto ad entrambi di reinventarsi seguendo le nuove direttive di mister Buscè. "Sicuramente è stata una grande soddisfazione per me – lo dice subito Lorenzoche da uomo d’attacco è indietreggiato sulla linea dei centrocampisti – ma naturalmente molto importante per la squadra.