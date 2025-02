Nuovasocieta.it - Rimedi quotidiani, salutari e naturali per il benessere psicofisico individuale

Gli attacchi di panico, le preoccupazioni eccessive, i disturbi del sonno ed i dolori al petto sono solo alcuni dei sintomi riconducibili all’ansia. Una condizione debilitante che richiede un trattamento adeguato e un supporto costante. La maggior parte dei farmaci prescritti per la cura di questo disturbo apportano un sollievo momentaneo, ma al tempo stesso provocano degli effetti collaterali che coinvolgono l’organismo umano. Per questo, vengono consigliati diversiin grado di completare le terapie farmacologiche e ridurre l’impatto dei sintomi più intensi. Il CBD, in particolare, innalza il livello di serotonina nel cervello tramite l’interazione con i recettori 5-T1HA e altri neurotrasmettitori. L’ansia, se trascurata, può causare numerosi disagi nella vita quotidiana e nei seguenti paragrafi valuteremo i principali benefici delle terapie alternative a base di