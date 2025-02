Ilrestodelcarlino.it - Rigenerazione Carbon. Il sindaco incontra Foti:: "Una tappa importante"

romana per ilMarco Fioravanti, che ieri hato il ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso. Nel vertice, al quale il primo cittadino ascolano ha partecipato anche nelle vesti di presidente del consiglio nazionale Anci e ‘numero uno’ di Anci Marche, si è parlato di rilancio e valorizzazione dei Comuni, ma soprattutto della riqualificazione dell’areacome modello innovativo diecologica e urbana. "L’incontro ha rappresentato un’opportunità di confronto e dialogo, per proseguire la stretta collaborazione già instaurata col Governo nel percorso di crescita dei nostri territori – spiega Fioravanti -. Il ministro ha evidenziato l’importanza di un lavoro sinergico e costante tra il Governo centrale e le amministrazioni locali, ribadendo come i Comuni, e i loro rappresentanti, debbano essere messi nelle migliori condizioni per lavorare e rispondere alle esigenze della cittadinanza".