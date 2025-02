Ilgiorno.it - Riforma del Testo Unico per l'Edilizia

Ilper l'definisce le regole fondamentali da seguire per le attività in ambito edile. Da quando è stato emanato, tale documento ha subito una serie di modifiche, talvolta anche molto rilevanti e impattanti sull'attività professionale del tecnico e, più in generale, di tutti gli attori delle costruzioni (imprese, committenti, subappaltatori, stazioni appaltanti e così via). Nell’ottica di questa variabilità di fondo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è di recente giunto alla conclusione che occorra nuovamente riordinare e semplificare la disciplina in materia die costruzioni. E così, dall’inizio di questo mese, ha avviato una consultazione pubblica per la semplificazione normativa ine urbanistica. Per facilitare l’esame delle proposte che potranno essere trasmesse da enti, operatori e soggetti coinvolti a vario titolo - si sottolinea dal Ministero - sono stati individuati 20 temi prioritari, che costituiranno la base di partenza.