Rifiuti Nappi Lega | la Regione torna a organizzare il Festival delle ecoballe spaziali

Anteprima24.it - Rifiuti, Nappi (Lega): la Regione torna a organizzare il Festival delle (eco)balle spaziali

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci stavamo seriamente preoccupando per il silenzio della: da quasi due settimane non si annunciava, per l’ennesima volta, la liberazione totale dei nostri territori dalle. Oggi, complice anche il clima sanremese, non hanno potuto fare a meno di riproporre il solito ritornello che ripetono ormai dal 2016: ci vorranno ancora due anni per rimuoverle completamente. La colpa per i ritardi? Per De Luca e i suoi, è sempre degli altri. In Liguria hanno il ‘della canzone’, qui in Campania da 10 anni ci mortificano con quello(eco)balle. Si vergognino”. Lo dichiara Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.L'articolo): lail(eco)balleproviene da Anteprima24.