Leggi su Ildenaro.it

Un nuovo esame delper ilalinha mostrato promettenti sensibilita’ e specificita’ negli esseri umani, secondo un nuovo studio che ha coinvolto campioni di 356 pazienti. Il, denominato PAC-, è stato messo a punto datori dell’Università della Salute e della Scienza dell’Oregon ed è stato descritto in un articolo pubblicato su Science Translational Medicine. Ilfunziona rapidamente e richiede solo piccoli campioni di, il che suggerisce che potrebbe gettare le basi per unaffidabile e non invasivo per identificare precocemente i tumori al. Ilalè mortale perché i tumori tendono a passare inosservati fino alle fasi avanzate, una volta che hanno metastatizzato nei linfonodi o in altri organi. Ilalinha un tasso di sopravvivenza molto piu’ elevato, mare questi tumori nella loroe’ difficile.