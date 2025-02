Ricerca Alzheimer e Parkinson | così l’algoritmo svela le differenze tra sessi

Leggi su Ildenaro.it

Fare, grazie al contributo dell’IA, diagnosi specifiche per sesso per migliorare la gestione di, ma anche prevedere l’insorgenza delle due malattie, monitorarne la progressione e, allo stesso tempo, offrire trattamenti mirati e personalizzati. Sono questi gli obiettivi di? uno studio coordinato dall’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Istc). In particolare, è stato sottoposto a un algoritmo di IA l’esito di una serie di test neuropsicologici, dati neurofisiologici e genetici condotti su un campione misto – composto da uomini e donne sia sani/e che malati/e – per identificare e differenziare in base al sesso i principali fattori predittivi associati all’insorgenza delle due malattie. I risultati della, frutto di un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto anche l’Area diMilano 4 del Cnr, la Fondazione Mondino, l’Università di Pavia, la Fondazione Santa Lucia Irccs, le Università di Roma Sapienza e Tor Vergata e AI2Life s.