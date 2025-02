Tvplay.it - Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena

Leggi su Tvplay.it

In casa, in attesa della gara di sabato prossimo contro la Lazio, bisogna segnalare undeciso da.Il, dopo aver vinto ben sette partite consecutive, ha frenato un po’ in campionato. Gli uomini di Antonio, infatti, hanno prima pareggiato allo Stadio Olimpico con la Roma e poi con l’Udinese al Maradona.: chedi(Ansa Foto) tvplay.itMa quello che hascalpore in casa partenopea, di, non sono i risultati, ma la condizione mostrata in queste due partite. Ilè sembrato stanco, soprattutto mentalmente. A peggiorare il momento del team di Antonioci ha pensato anche l’infortunio muscolare capitato a David Neres.Quest’ultimo, infatti, resterà fermo almeno un mese prima di tornare in campo.