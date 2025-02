Zonawrestling.net - Rey Mysterio: Ecco perché ho smesso coi supereroi

Reynon è solo uno dei wrestler più iconici usciti dal Messico per quello che è stato in grado di fare sul ring, ma è probabilmente una delle star più riconoscibili di tutto il wrestling. Le sue maschere, e i suoi abiti che le accompagnano, hanno trasceso la cultura pop al punto che la maggior parte dei fan non di wrestling saprà chi èsolo dalla vista della sua maschera.ha incorporato una serie di riferimenti nei suoi abiti di WrestleMania nel corso degli anni, in particolare idi Marvel e DC, ma durante una recente intervista con Adrian Hernandez,ha rivelato che la WWE gli ha detto di rallentare i riferimenti per motivi legali.“In realtà la WWE ha dovuto fermarmistavo esagerando troppo”, ha detto. “Ho obiettato ‘è il mio logo, sto solo usando i loro colori’.