Lortica.it - Restauro delle città murate: quattro progetti selezionati in provincia di Arezzo

Leggi su Lortica.it

Ventidue siti tra mura, borghi e fortezze della Toscana saranno restaurati e resi accessibili ai cittadini grazie a un bando regionale dedicato alla conservazione. “La Toscana è impegnata più che mai nel recupero del proprio patrimonio storico, che rappresenta non solo un bene culturale per la comunità, ma anche una risorsa turistica di grande valore” ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.Il bando di sostegno, pubblicato nel 2024, prevede un finanziamento di 5 milioni di euro destinato al, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio murario toscano. Gli interventimirano a favorire la connessione tra gli spazi interni ed esterni, oltre a promuovere percorsi culturali.Tra iapprovati,riguardano ladi:Cortona: la Fortezza del Girifalco riceverà 240mila euro per risolvere il problemainfiltrazioni d’acqua, permettendo di trasformarla in un polo culturale internazionale.