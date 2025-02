Ilrestodelcarlino.it - Repulisti generale nel letto del fiume Uso

nele sugli argini delUso. Tonnellate di legna sono state rimosse e depositate temporaneamente nella zona della scarpata stradale all’uscita di Bellaria della Superstrada Adriatica. Non solo: sono stati posizionati "massi ciclopici" a consolidamento degli argini. Interventi di prevenzione, dei quali spesso poco si parla, ma che sono fondamentali per prevenire disastro. Sull’Uso sono stati fatti dalla Protezione civile della Regione Emilia Romagna. I massi sono stati sistemati in particolare, segnala l’amministrazione comunale, sui due argini, destro e sinistro, all’altezza della curva delnel primo tratto a monte della via Ravenna. Procede intanto il lavoro che ha visto l’innalzamento del muro di contenimento delin zona Palacongressi, in via Uso.