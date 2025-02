Quifinanza.it - Rendimenti obbligazionari potenzialmente più alti nel 2025

Molti investitori hanno beneficiato dida reddito più elevati, poiché la cedola media ponderata per il mercato degli indiciè in crescita dal 2021 – e probabilmente continuerà a salire, man mano che le obbligazioni a cedola più bassa emesse prima del 2021 giungeranno a scadenza. Lo sottolinea Chris Iggo, Chief Investment Officer di AXA IM Core spiegando che negli ultimi 10 anni, il rendimento composto di un tipico indice investment-grade in dollari è stato di circa il 4%, mentre l’equivalente europeo si è attestato poco sopra il 2%. Per l’high yield in dollari, il rendimento si è avvicinato al 6,5%. E con l’aumento delle cedole medie, ida reddito potrebbero continuare a salire.Perché non vanno trascurati i redditi costantiNaturalmente, i prezzi delle obbligazioni possono essere volatili.