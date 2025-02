Internews24.com - Reja pronostica: «Lazio Napoli? Una sfida alla pari, Conte resta l’unico che può togliere lo scudetto all’Inter»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex allenatore diha parlato così delladi questo turno di Serie A tra le due squadre e della lottacon l’InterIntervistato dGazzetta dello Sport in vista di, ladel 25° turno di Serie A tra due delle squadre allenate da lui stesso, Edysi è soffermato anche sulla lottache coinvolge l’Inter.UN MATCH IMPERDIBILE PER ME? – «Lo è per chi ama il calcio, una di quelle sfide a cui non puoi rinunciare. Ci sono anime distinte ma vere, organizzazioni tattiche, talenti, ambizioni».L’AVVERSARIA PEGGIORE PER IL– «E per questo e tanti altri motivi è un pomeriggio a cui non si può rinunciare. È una, non ci sono favoriti, 50% di possibilità per ognuno, poi dipende da come si mette:ha perso tanto senza quei due lì mal’unica che puòlo; Baroni ha uomini in fiducia.