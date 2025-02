Napolipiu.com - Reja: “Lazio-Napoli? Una sfida imperdibile, senza favoriti”

Edy Reja, doppio ex di Lazio e Napoli, ha parlato in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, raccontando il suo legame con entrambe le piazze e analizzando la sfida tra le due squadre in programma sabato all'Olimpico.Un legame profondo con Lazio e Napoli, scegliere tra le due è impossibile, vero?«Poco meno di un decennio della mia carriera l'ho vissuto con questi club ai quali mi legano sentimenti veri. A Napoli dalla C alla A e poi in Europa; alla Lazio, arrivando in Europa League».Ha lavorato con De Laurentiis e Lotito, due presidenti con caratteri forti.«Caratteriali, decisi e visionari. Hanno creato società straordinarie, protagoniste, capaci di vincere, di essere riferimento progettuale. Hanno ereditato situazioni a dir poco complicate, hanno ricostruito e vedete cosa hanno fatto e dove sono».