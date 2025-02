Ilrestodelcarlino.it - "Regia viva, gruppo solido: sono ottimista"

A mercato ampiamente archiviato e con due scomode sconfitte di fila sul groppone, ecco i pensieri del direttore sportivo granata Marcello Pizzimenti, che di certo non si scompone quando mancano ancora tre mesi al termine del campionato. Direttore Pizzimenti: due sconfitte di fila hanno riavvicinato i playout. "Vero, ma io guardo le prestazioni. È normale che queste due gare perse non ci volevano, ma questa squadra è, ha energie, è uncon uomini veri. Anche i giovaniresponsabili e maturi. Mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno". Due partite perse, non segnando reti. Questa difficoltà vi preoccupa? "Abbiamo raccolto molto meno di quanto prodotto. A Bolzano abbiamo creato parecchio, col Cesena fino al loro gol la prestazione c’è stata. È una squadra che ormai ha un’identità ben inculcata e si vede quel che vuole il mister.