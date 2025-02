Ilgiorno.it - Regalo gioia e dolore alle marionette: "E mi riportano indietro nel tempo"

Questa volta il suo violino è solo per loro: piccole donne e uomini di legno già pronti a ricambiare con generosità il dono. Luca Santaniello, primo violino dell’Orchestra Sinfonica di Milano con Danilo Lorenzini al pianoforte accompagna la Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli al Teatro Gerolamo costruito nel 1868 proprio per lemilanesi. Da oggi fino a domenica tutti insieme in “C’era una volta.Le quattro stagioni, la meravigliosa favola della natura” azione coreografica liberamente ispirata alla composizione musicale di Antonio Vivaldi. trentacon tanti animali e altre creature fantastiche si muovono in sei cambi di scena. Il talentuoso e geniale violinista ha già appoggiato lo spartito sul leggio e racconta. Maestro Santaniello, questa volta suona per le