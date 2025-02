Amica.it - Realizzare uno chignon (con i capelli corti) non è mai stato così semplice

Da sempre, loè una delle acconciature più versatili. Elegante, pratico e senza tempo, è il raccolto perfetto per ogni occasione: da un look casual per il giorno a un’acconciatura sofisticata per un evento speciale. Spesso si pensa che sia un’opzione riservata a chi ha ilunghi, ma la verità è che esistono tantissime versioni dello, ideali anche per chi sfoggia un bob o un taglio sopra le spalle. Dai raccolti spettinati a quelli più raffinati, vediamo insieme tutte le possibilità perunoimpeccabile.Come realizzarlo e a chi sta bene?Loè tra le soluzioni ideali per chi vuole raccogliere isenza rinunciare a uno stile raffinato.