Secoloditalia.it - Re Carlo III ha salvato le relazioni con Trump: ora tocca a William mantenere la pace con gli Usa

Rehaletra Gran Bretagna e Stati uniti, continuando ad intrattenere le propriecon Donaldanche dopo la fine del suo mandato nel 2020. La maggior parte dei Paesi ha invece concentrato la propria attenzione sull’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca, pensando che il tycoon non sarebbe mai più riuscito a vincere nuovamente le elezioni. Il primogenito di Elisabetta, invece, ha ha continuato a parlare con l’ex presidente, con diligenza e discrezione, attraverso lettere scritte a mano. il Telegraph ha rammentato la passione diper le lettere scritte a mano proprio come sua madre, che lui ha mantenuto anche durante i suoi decenni in qualità di principe di Galles.ha mantenuto i rapporti conattraverso una corrispondenza epistolare sin dagli anni ’80, quando prese il tè a Mar-a-Lago con il futuro presidente americano.