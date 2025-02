Dilei.it - Re Carlo controlla a distanza Harry. Meghan Markle se ne torna in California

Leggi su Dilei.it

Reosserva aquanto sta facendoinsieme a, in particolare in questi giorni in cui la coppia si trova in Canada per gli Invictus Games.Retiene sotto controlloè sempre una questione aperta per Reche deve tenere sotto controllo ogni azione e ogni dichiarazione del secondogenito. Specialmente quando diventa protagonista di eventi di grande impatto mediatico, come gli Invictus Games.Come Sovrano è consapevole cheè una mina vagante che può esplodere in qualunque momento, arrecando danno alla Monarchia. Anche se recentemente non ha più fatto dichiarazione critiche nei confronti di suo padree di suo fratello William, ormai la fiducia è compromessa. Basti pensare all’imbarazzo che ha causato per quelle sue dichiarazioni indirette contro Trump durante il discorso che ha tenuto alla cerimonia di inaugurazione degli Invictus Games.