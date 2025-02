Veronasera.it - Rapinano tre passanti nel centro del paese e si dileguano, ma i carabinieri li rintracciano

Leggi su Veronasera.it

Avrebbero seminato il panico neldelrapinando alcuni, ma alla fine sono stati fermati. Nella serata di mercoledì, idella stazione di Bovolone, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di rapina continuata, in concorso e aggravata, un 27enne ed un.