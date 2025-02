Oasport.it - Rally Svezia 2025, Evans vince la prima speciale davanti a Tanak e Rovanpera

Si è appena conclusa con il miglior tempo di Elfynlaprovadeldi, valevole come secondo appuntamento stagionale del Mondiale WRC. L’unica tappa iridata (delle 14 previste nel calendario di quest’anno) su neve si è aperta quest’oggi con lo shakedown e con la PS1 Umea Sprint 1, in cui i piloti si sono dati battaglia nei primi 5.16 chilometri competitivi dell’evento scandinavo.si è imposto al volante della sua Toyota GR Yaris1 con il tempo di 3:21.6, precedendo di mezzo secondo il tandem composto dall’altra Toyota ufficiale del finlandese Kallee dalla Hyundai i20 N1 dell’estone Ott. Quarta piazza a 1?2 dalla vetta per il francese Adrien Fourmax, subitoall’altra Hyundai del belga Thierry Neuville.Il campione del mondo in carica, a caccia di riscatto dopo i pochi punti raccolti nel round inaugurale del WRC a Montecarlo, aveva realizzato la miglior prestazione assoluta nello shakedown pomeridiano e resta uno dei favoriti principali per la vittoria finale deldinonostante i quasi 4 secondi di distacco rimediati nella